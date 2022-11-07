Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor? Sarmaş dolaş eğlendiler

Snob Magazin’in özel haberine göre; Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt’un eşi Melisa İnci’nin 30. yaş kutlamasında karşılaştı.

İkili kısa sürede yan yana gelip saatlerce sohbet etti. Daha sonra ikili DJ’e eşlik edip dans ettiler. Uzun süre baş başa sohbet eden ikili daha sonra başka mekanda devam eden doğum günü partisine geçti.

İkilinin samimi halleri burada da devam etti.



