Zeynep Bastık, Uraz Kaygılaroğlu ile Aşk Yaşıyor mu? İlk Kez Açıkladı...

Snob Magazin'in özel haberine göre; İki hafta önce merdivenden düşerek omurga kemiklerini kıran Zeynep Bastık, Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ni çıkışı görüntülendi. Şarkıcı, "Kontrolden çıktım. İyimişim. Biraz daha istirahat etmem gerekiyormuş" dedi.



Bastık, "Sahnelere ne zaman döneceksiniz?" sorusuna, "Doktor toplamda altı hafta demişti. Daha iki hafta oldu. Yaklaşık bir ay daha var. Ocak ayının sonuna doğru konserlere döneceğim. Hareket ediyorum ama performans ile hareket etmek aynı şey olmadığı için biraz daha istirahat etmemi söyledi ve rapor verdi. Biraz üzgünüm ama iyileşmem lazım o yüzden doktorların söylediklerini yapmam gerekiyor" yanıtını verdi.



Hastalık dönemini anlatan şarkıcı, "Yemek yiyip, kilo alıyorum. Keyfim yerinde... Ondan önce üst üste konserlerim vardı, dinlenememiştim. Aslında yorgundum. Evrenin bana, 'Otur dinlen' mesajı olabilir. Evde dinleniyorum" dedi.

Yılbaşındaki konserini ertelemek zorunda kalan Bastık, "Konseriniz olunca karşı taraf anlayışlı karşıladı mı? Avukatlık bir durum oldu mu?" sorusuna, "Yok sağlık bu... Keyfi bir şey değil. Hiç öyle bir şey yaşanmadı. Yılbaşında evde olurum" cevabını verdi. Uraz Kaygılaroğlu ile adının aşk dedikodularının karışmasına şarkıcı, "Erkek arkadaşım olursa, yanımda el ele göreceğinize yemin ediyorum. Çok tatlı iyi bir arkadaşız. Bir gün sevgilim olduğunda elini tutup savura savura gezeceğime söz veriyorum" dedi.



Temmuz ayında Tolga Akış'tan boşanan Bastık, "Yeniden evlenir misiniz?" sorusuna ise, "Şu an düşünmüyorum ama hayat bu... Daha 30 yaşındayım, neyin ne olacağı belli olmaz" yanıtını verdi.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı.

Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.

Bastık, 2021-2022 yılları arasında Tolga Akış ile evli kaldı.