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Zeynep Bastık-Tolga Akış Cephesinde Flaş Gelişme!

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Alaçatı'da nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve reklamcı Tolga Akış, boşanacaklarını duyurmuştu. Bastık ve Akış cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Magazin 20.07.2022, 10:03 20.07.2022, 10:19 arif hür
Zeynep Bastık-Tolga Akış Cephesinde Flaş Gelişme!

Genç şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırttı.

Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent’teki evden ayrıldı ve kendine Ulus’ta yeni bir daire kiraladı. Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenilmişti.

BOŞANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

İkilinin boşanma süreçlerine ilişkin yeni bir paylaşım geldi. Tolga Akış dün resmi bir belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Çiftin, 6. Ankara Aile Mahkemesi’nde tek celsede boşandıkları ortaya çıktı.

"EVLİLİK İŞİNİ BECEREMEDİK"

Akış, çıkan boşanma haberlerinin ardından konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Ayrılık söylentilerini doğrulayan Tolga Akış, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

"Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum..."

"BİRBİRİMİZİN HAYATINDAN ÇIKMIYORUZ"

Bastık ise, "Çıkan boşanma haberleri ile ilgili... Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki; 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek.

Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" açıklamasını yaptı.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

1984 doğumlu olan Tolga Akış, 2022 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 7 Temmuz 2021 tarihinde şarkıcı Zeynep Bastık ile evlendi. Tolga Akış 1.76 metre boyunda, 81 kilo ve aslan burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @tolgaakis kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.

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