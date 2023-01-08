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Zeynep Bastık'tan Flaş İtiraf
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, "Cover şarkılara yer verdiğim için, YouTube’un ödediği para şarkıların hak sahiplerine gidiyor" dedi. İşte haberin detayları...
Şarkıcı Zeynep Bastık, iddia edildiği gibi Youtube’dan zengin olmadığını hatta hiç para kazanmadığını söyledi.
Cover şarkılara yer verdiğim için, YouTube’un ödediği para şarkıların hak sahiplerine gidiyor. "Ben bir tek konserlerden kazanıyorum" dedi. (Posta)
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