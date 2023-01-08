Zeynep Bastık'tan Flaş İtiraf

Şarkıcı Zeynep Bastık , iddia edildiği gibi Youtube’dan zengin olmadığını hatta hiç para kazanmadığını söyledi.

Cover şarkılara yer verdiğim için, YouTube’un ödediği para şarkıların hak sahiplerine gidiyor. "Ben bir tek konserlerden kazanıyorum" dedi. (Posta)