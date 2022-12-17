Zeynep Bastık'ın Omurga Kemikleri Kırıldı 

Son çıkardığı Ara Ara şarkısıyla adından söz ettiren ve müzik listelerinin üst sırasında yer alan Zeynep Bastık'tan kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı merdivenden düştüğünü söyledi.

Kemiklerinin kırıldığını belirten Bastık, "Selam dostlar. Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynaya kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun içiş üzgünüm... Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum" dedi.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı.

Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.

Bastık, 2021-2022 yılları arasında Tolga Akış ile evli kaldı.