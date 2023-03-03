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Zeynep Bastık'ın Klibi Başına İş Açtı
Zeynep Bastık'ın geçen yıl eylül ayında YouTube kanalına yüklediği bir video başına iş açtı. O video yüzünden Bastık'a binlerce lira para cezası kesildi... İşte haberin detayları...
Zeynep Bastık'ın YouTube kanalında 16 Eylül 2022'de yayınladığı video başına iş açtı. Alkollü içecek reklamı içeren klip için şarkıcıya 155 bin 712 TL ceza kesildi. 10 milyon izlenmesi olan video yayından kaldırıldı.
Öte yandan; sosyal medyada verdiği iddialı pozlarla uzun süredir gündemde olan Zeynep Bastık büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası sosyal medya paylaşımlarına ara verdi. (Posta)
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