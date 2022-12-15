Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu'nun Aşkının Bitme Sebebi Ortaya Çıktı 

Geçtiğimiz aylarda eşi Tolga Akış'tan boşanan Zeynep Bastık'ın oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşkını Snob Magazin ortaya çıkarmıştı.

İkilinin Bastık'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde de bir arada olduğu ve birlikte eğlendiği ortaya çıkmıştı. Tatile çıkan ikilinin, aşkı ise kısa sürmüştü. Milliyet'ten Hüseyin'in Altun'un haberine göre; Kısa süre birlikte olan Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılık sebebi ortaya çıktı.

Bastık'ın, oyuncunun eski sevgilisiyle mesajlaştığını görünce, ayrıldığı iddia edildi. Kaygılaroğlu'nun çabalarına rağmen şarkıcının barışmayı kabul etmediği öğrenildi.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı.

Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.

Bastık, 2021-2022 yılları arasında Tolga Akış ile evli kaldı.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 doğumlu, Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide yer almıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

"Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolüne hayat vermiştir. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmıştır. En son Sefirin Kızı dizisinde yer almıştır.

2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünyaevine giren Uraz Kaygılaroğlu’nun Ada adında bir kızı bulunuyor. Çift daha sonra anlaşmalı bir şekilde boşandı.