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Zeynep Bastık'a beğeni yağdı
Zeynep Bastık sosyal medya hesabından paylaştığı konserinden karesiyle yüzlerce beğeni aldı.
Tarzı ve tavrıyla her zaman dikkatleri çeken Zeynep Bastık, bir yandan da yaptığı başarılı işlerle ödülleri toplamaya devam ederken konser maratonuna da hız kesmeden devam ediyor.
Yılbaşı gecesi Crowne Plaza Ankara’da 2023’ü karşılayacak olan Zeynep Bastık sosyal medya hesabından paylaştığı konserinden karesiyle yüzlerce beğeni ve yorum aldı.
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