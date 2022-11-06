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Zeki Sincar’dan ustaya saygı!
Başarılı yapımcı Zeki Sincar hikayesi kendisine ait olan yeni filmi ‘İntikam Oyunları’nı kitap haline getirerek Akis Yayınları’ndan piyasaya çıkardı.
Bir hackerin Almanya’dan başlayarak Türkiye’de devam eden çok konuşulacak intikam planının anlatıldığı filmin kitabında oyuncuların mesajlarına yer verildi. Zeki Sincar, kitabın ilk baskını filmin başrol oyuncusu usta isim Turgay Tanülkü’ye hediye etti.
Başrollerinde Turgay Tanülkü, Wilma Elles, Barış Küçükgüler, Mehmet Çepiç, Emin Olcay, İpek Tenolcay be Selahattin Taşdöğen gibi birçok usta isimin yer aldığı aksiyon kategorisindeki film 2023 Ocak’ta vizyona girecek
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