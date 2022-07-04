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Zehra Güneş'in Sevgilisi Ortaya Çıktı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Güneş, sevgilisiyle teknede verdiği romantik pozu paylaştı. İşte detaylar...

Magazin 04.07.2022, 09:10 04.07.2022, 09:24 arif hür
Zehra Güneş'in Sevgilisi Ortaya Çıktı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş, aynı zamanda Vakıfbank SK'nin de formasını giyiyor.

Eren Dişli ile aşk yaşayan Zehra Güneş, son paylaşımıyla dikkat çekti.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR? Nereli, kaç yaşında, evli mi? Zehra Güneş'in boyu kaç?

Geçtiğimiz ay katıldığı bir ödül törenindeki tarzıyla hayranlarının beğenisini toplayan Zehra Güneş'ten sevgilisiyle aşk pozu geldi. Zehra Güneş, Eren Dişli ile teknede verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Başarılı sporcu paylaşımına ise "İyi ki! Hep ol yanımda" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem yıldız hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da Dünya şampiyonluğu yaşadı. 1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı.

23 yaşındaki milli sporcu, 1.97 cm boyunda ve bekar...

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