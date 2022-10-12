Zehra Güneş Hakkında Şaşırtan Gerçek! Survivor Yarışmacısıyla...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş, aynı zamanda Vakıfbank SK'nin de formasını giyiyor.

Eren Dişli ile aşk yaşayan Zehra Güneş, bu kez ilginç bir haberle gündeme geldi.

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Zehra Güneş'in, Survivor All Star 2022'de yarışan Berkan Karabulut ile kuzen olduğu ortaya çıktı.

Survivor 2020 ve 2022'de yarışan Berkan Karabulut, kendine has tavırları eğlenceli kişiliğiyle yarışmaya damga vurmuştu.

İkilinin kuzen olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. Çok sık okul değiştirmiştir. Bunun nedeni basketbol ile de ilgilendiği için en iyi basketbol takımlarının olduğu okullara gitmiştir.

7 yaşında iken futbola başlamıştır. Daha sonra da pek çok spor dalı ile yakından ilgilenmiştir. İstanbul'un en iyi basketbol takımlarında yer almıştır. 2 yıl A Takım seviyesinde basketbolcu olarak oynamıştır. 2011 senesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. 2015 senesinde eğitimini başarı ile tamamlamış ve mezun olmuştur.

Berkan Karabulut, Survivor 2020 ve 2022'de mücadele etmiştir.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem yıldız hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da Dünya şampiyonluğu yaşadı. 1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı.

23 yaşındaki milli sporcu, 1.97 cm boyunda ve bekar...