Zehra Ahmet Kaya performansıyla karları eritti
Yeşil Nesil Atölyeleri kış sezonunu Kartepe Greenpark’ta “Cennetten Çiçek” şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Zehra Gülüç konseriyle açtı.
Çok sevilen ‘Cennetten Çiçek” şarkısıyla konserine başlayan Zehra, sahne de söylemekten keyif aldığı arabesk şarkılarla ve muhteşem repertuvarı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Güzel sesiyle herkes tarafından beğenilen başarılı şarkıcı, sahnede sarı payetli mini elbisesiyle dikkat çekti. Kosova’dan gelen hayranlarının ilgisi karşısında şaşkınlık yaşayan Zehra, hem göze hem de kulağa hitap etti.
Yeni projesinde protest müziğin unutulmaz ismi Ahmet Kaya şarkısını seslendireceğini açıklayan Zehra, “Ahmet Kaya şarkıları hepimizin aslında duygularını ifade eden şarkılar. Hepsini çok seviyorum. Hepsini çok ayrı yeri var. Bugün de bağıra bağıra iki şarkısını söyleyeceğiz” dedi.
Zehra sahnede büyük ustanın ‘Korkarım’ ve ‘Kum Gibi” şarkılarını kendine özgü cover’layarak yer verdi. Kartepe’de sahne almaktan çok mutlu olduğunu belirten başarılı şarkıcı, “Kartepe isminin hakkını vermiş oldu. Yılın ilk kar yağışını görmek gerçekten bizi çok mutlu etti. Zaten lapa lapa yağan karı izlemeyi çok severim” diye konuştu.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
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|O
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|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
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|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
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|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
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|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Bodrumspor
|14
|22
|8. Bandırmaspor
|14
|21
|9. Manisa FK
|13
|20
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
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|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
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|14
|17
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|14
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|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
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|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
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|14
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