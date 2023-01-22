Zara’ya Sahnede Doğum Günü Sürprizi 

Geçtiğimiz günlerde 47 yaşına giren ünlü sanatçı Zara röportaj esnasında kendisi için özel olarak hazırlanan doğum günü pastasını görünce hem çok şaşırdı hem de çok sevindi.



Pastadaki mumları üfledikten sonra muhabirlerin 'Ne dilediniz?' sorusuna ünlü isim "Bütün dünya çocuklarının gülmesini ve hep mutlu olmasını diledim, kendim için de huzur, mutluluk ve tabiki aşk diledim." diyerek cevap verdi.

Pasta süprizinden sonra röportaja kaldığı yerden devam eden Zara "Zayıflamaya çalışıyorum, yemiyorum ve sürekli spor yapıyorum." dedi.

Muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili gelen sorulara ünlü sanatçı "Gerçek aşkı, gerçek sevgiyi aramayı öneriyorum herkese. Aşk pastahanede el ele tutuşmak değil. Çok uzun bir konu ve ben bu duruma çok felsefik yaklaşıyorum. Ben de aşkın peşinden koşuyorum ve aman yarabbim nasıl bir dünya diyorum. Sabaha kadar konuşmak zorunda kalırız. Ben en iyisi sahneme çıkayım." diyerek cevapladı.