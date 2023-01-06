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Zanna'dan yeni şarkı
Türkçe Pop müziğin yeni yıldızı Zanna yılın ilk teklisi "Ya Deliler Haklıysa?" ile Pop müziğin çıtasını yükseltmeye geliyor.
Sözleri başarılı hitlere imza atan Nehir Kıyıcı, bestesi İlker Bayraktar'a ait olan şarkının aranjesi ise ünlü Dj/Producer Kaan Gökman tarafından yapıldı. Ya Deliler Haklıysa? adlı şarkısı için "Benim gibi deli ruhlara bir şarkı verdim" diyen Zanna özlenen pop vokalleriyle yılın ilk hitlerinden birine imza atmaya aday.
Yönetmenliğini Kaan Gökman'ın üstlendiği 18 saat kalabalık ekip eşliğinde, özel bir film platosunda çekilen klibin kreatif direktörlüğünü ve stylingini ise Zanna üstleniyor.
"Ya Deliler Haklıysa?" Spica Records etiketiyle Netd ve tüm müzik platformlarında!
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