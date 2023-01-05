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Yüzüne Estetik Yaptırdığı İddia Edilen Mine Tugay'dan Eleştirilere Cevap 

Oynadığı projelerle adından söz ettiren Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisine dahil oldu. Ünlü oyuncunun fragmandaki görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Oyuncu, eleştirilere cevap verdi. İşte detaylar...

Magazin 05.01.2023, 23:52 06.01.2023, 00:27 sercan
Yüzüne Estetik Yaptırdığı İddia Edilen Mine Tugay'dan Eleştirilere Cevap 

Sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettiren Mine Tugay, son olarak Star TV'de ekrana gelen cuma akşamları reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisine dahil olmuştu. 


Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı projeye, 16'ncı bölümüyle dahil olacak oyuncunun, görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurmuştu. 


Dizinin fragmanında yer alan Tugay'ın yüzündeki değişim, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.


Oyuncu, Instagram hesabından George Alexiou'nun, "Sen ve hayattaki amacın. Siz aynı şeysiniz. Senin amacın sen olmak" sözünü paylaştı. 


Tugay, bu mesaja hülücük ve dua işareti koyarak, eleştirilere cevap vermiş oldu. 

Tugay'a sosyal medya kullanıcılarından bazıları, "Arı sokmuş gibi" ve Uzaylılar benzemiş" yorumunu yaptı. 

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978'de Konya'da doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi. Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. Ancak aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan 'disiplinsizlik' iddiasıyla uzaklaştırılan 13 kişiden biri oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

2003 Yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Onikinci Gece ve Kuşlar Meclisi oyunlarında oynadı. Aynı yıl Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol aldı. 2004 yılında Adı Aşk Olsun adlı dizide ve Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Aynı yıl Semaver Kumpanya'da Işıl Kasapoğlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle Mem ile Zin adlı oyunda oynadı.

2005 yılında Aşk Her Yaşta adlı televizyon dizisinde oynadı. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisansını tamamlarken 'Aliye' adlı dizide rol aldı. 2006 yılında Yüksek Lisans'ını bitirdi. Aynı yıl Tiyatro Dot'ta Emre Koyuncuoğlu rejisiyle Çok Uzak adlı oyunda oynayan Mine Tugay, Show TV'de yayınlanan Gülpare ve Star TV'de yayınlanan Benden Baba Olmaz adlı dizilerde başrolde yer almıştır.

TRT1'de yayınlanan Aynadaki Düşman dizisinde Haluk Piyes ile başrol oynamıştır. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide'de Narkotik başkomseri Suna adlı karakteri canlandırmıştır.

Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin 3. sezonunda Bahar karakteri ile katılmıştır. Dördüncüsü düzenlenen 2013 Antalya Televizyon Ödülleri'ni Engin Hepileri ile birlikte sunmuştur.

Star Tv'de yayınlanan Medcezir dizinin ilk sezonu sonunda diziden ayrılmış, Twitter hesabı üzerinden senaristin role biçtiği ömrün bu olduğunu ve kendi isteğiyle diziden ayrılmadığını belirtmiştir. 2014'te atv'de yayınlanan Kalp Hırsızı dizinde Kenan Ece ile başrolü paylaşmış, ancak dizi bir süre sonra yayından kalkmıştır. Sonrasında Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde oynadıktan sonra 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde başrol karakter olan Şeniz Karaçay'ı canlandırdı.

Geleneksel Nazım Günleri'nde, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır.

#mine tugay #Yalı Çapkını #Afra Saraçoğlu #Mert Ramazan Demir #dizi #estetik #haber #Gündem
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