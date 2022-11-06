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Yüzüklerin Efendisi gibi tarih dizisi olmaz
Tarihçi İlber Ortaylı önceki gün dostlarıyla yürüyüşe çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ortaylı tarih dizilerini eleştirdi.
Kimi zaman çevresini saran hayranlarını kırmayarak onlarla fotoğraf çektiren ünlü tarihçi İlber Ortaylı, son dönemde ekrandaki tarih dizilerini değerlendirmeyi ihmal etmedi.
Uzun dizi sürelerinin seyirciyi yorduğunu anlatan Ortaylı, tarih dizileriyle ilgili eleştirisini şu sözlerle yaptı:
"Şu sıralar pek tarihi dizi yok. Fazla uzuyor kısa kısa yapılır öyle şeyler. Yani tarihi diziyi öyle Yüzüklerin Efendisi gibi uzatmak olmaz. Kısa kısa yapacaksın ki ben onlara tarihe yüzde yüz sadık kalın demiyorum öyle bir filmci olmaz çünkü kısa ve öz yapacaksın, insanları bıktırmayacaksın"
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