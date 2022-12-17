Yusuf Güney Survivor'da Yarışacak

Acun Ilıcalı, bu sene farklı olacak dediği Survivor 2023 yarışmasındaki yarışmacıları açıklamaya devam ediyor.

Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'den sonra bir isim daha belli oldu. Önümüzdeki ay Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşek yarışmadaki dördüncü ismi Acun Ilıcalı, Twitter'dan açıkladı. Yarışda boy gösterecek isim Yusuf Güney oldu. Ilıcalı, "Sevgili Yusuf Güney Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" diye yazdı.