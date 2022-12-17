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Yusuf Güney Survivor'da Yarışacak
Yaptığı açıklamalarla gündem olan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, ocak ayında TV8'de ekrana gelecek Survivor 2023 yarışmasında şampiyonluk için mücadele edecek. İşte haberin detayları...
Acun Ilıcalı, bu sene farklı olacak dediği Survivor 2023 yarışmasındaki yarışmacıları açıklamaya devam ediyor.
Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'den sonra bir isim daha belli oldu. Önümüzdeki ay Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşek yarışmadaki dördüncü ismi Acun Ilıcalı, Twitter'dan açıkladı. Yarışda boy gösterecek isim Yusuf Güney oldu. Ilıcalı, "Sevgili Yusuf Güney Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" diye yazdı.
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