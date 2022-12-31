Yusuf Güney'e Şok Saldırı
Yusuf Güney, katıldığı bir partide saldırıya uğradı. Hakim karşısına çıkan Yusuf Güney, burnunu ve gözaltı kemiğini kıran F.Ç. yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını söyledi. Yusuf Güney, büyük maddi kayıp yaşadığını belirterek karşı tarafın cezalandırılmasını talep etti
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Yusuf Güney, geçen yıl Marmaris'te arkadaşının düzenlediği partiye katıldı. İddiaya göre misafirlerden F.Ç., silahını masanın üzerine koydu. Namlunun kendisine dönük olduğunu fark eden şarkıcı, karşı tarafı uyarınca kavga çıktı. Arbede sırasında Güney'in burnu ve gözaltı kemiği kırıldı.
"BIRAKIN ONU ÖLDÜRECEĞİM"
Yine iddialara göre F.Ç. "Bırakın onu öldüreceğim" dedi. Darp raporu alan şarkıcı, şikayetçi oldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede F.Ç.'nin hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşmaya katılan Güney, "Burnum kırıldı ve sol gözüm tamamen kapandı. Onun yüzünden konserlerim iptal oldu. Hakaret ve tehdide de maruz kaldım" dedi. Dava sürüyor.
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