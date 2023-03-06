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Yüsra Geyik İlham Kaynağını Açıkladı
Yüsra Geyik en büyük ilhamını annesinden aldığını söyledi. Oyuncu "Mükemmel, harika, şahane falan olduğundan değil... Benim için öyledir ama sebebi o değil. Her nasıl olursa olsun çocuklarına kıymetli hissettirebildiği için."
InStyle dergisine konuşan Yüsra Geyik en büyük ilhamını annesinden aldığını söyledi. Oyuncu "Mükemmel, harika, şahane falan olduğundan değil... Benim için öyledir ama sebebi o değil. Her nasıl olursa olsun çocuklarına kıymetli hissettirebildiği için."
"Hayatlarımızın, yaşamanın kıymetli olduğunu, bizi her koşulda sevdiğini, onun için paha biçilemez olduğumuzu bize hissettirdiği için" dedi. Yüsra Geyik bu duyguya sahip olmak için anne olmak gerekmediğini söyledi. Geyik "Bahsettiğim duygu yüce bir merhamet duygusu. Sınırsız, uçsuz bucaksız, ilham verici, üretici, motive edici..."
"Saf sevgi. Ve bence bu kadınlığa özgü. İyi ki varız" diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı.
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