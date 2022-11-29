Yürek Çıkmazı'nın Yıldızından Evlilik Açıklaması

Alp Navruz ile güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yürek Çıkmazı ilgiyle izleniyor.

Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu, önceki akşam bir davette görüntülendi.

"ÇOK KİBAR BİRİ"

Partnerinden övgüyle bahseden Helvacıoğlu, "Alp çok kibar biri. Güzel bir yüreği var. Huzurlu bir set ortamında çalışmak büyük bir konfor" açıklamasını yaptı.

"ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

"Dizide gerçek bir olayı anlatmak en önemlisi de bu gerçekliğin, bu şiddetin hala yaşanabiliyor olmasını bilmek çok korkunç ve sinir bozucu bir duygu" diyen Helvacıoğlu, "Kendi hayatımda da bir dönem fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldım. Ama artık hayatımda bu tarz şiddeti bana uygulayanlara yer vermiyorum" ifadelerini kullandı.

Yolaç Özcan ile aşk yaşayan Helvacıoğlu, "İlişkimiz güzel gidiyor. Set dışında hep birlikteyiz. 'Evlilik teklifi geldi mi?' diye soracaksınız. Ben kısmet diyorum" dedi.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İrem Helvacıoğlu şu sıralar ‘Yürek Çıkmazı' adlı dizide Alp Navruz ile başrolü paylaşıyor.

İREM HELVACIOĞLU ÖZEL HAYATI

İrem Helvacıoğlu bir süredir ünlü gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşıyor.