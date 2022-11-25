Yürek Çıkmazı'nın Halil'i Alp Navruz'dan İtiraf!

Alp Navruz ile güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yürek Çıkmazı ilgiyle izleniyor.

Yürek Çıkmazı'nın Halil'i Alp Navruz, önceki akşam bir davette görüntülendi.

"İREM ÇOK ÇALIŞKAN"

Partneri İrem Helvacıoğlu hakkında konuşan Navruz, "İrem çok çalışkan birisi. Birlikte oynarken zorlanmadığım, fikir alışverişi yapabildiğim değerli bir insan" dedi.

"Bu ay içerisinde reklam çekimimi gerçekleştireceğim" diyen Navruz, sözlerine şöyle devam etti: "Daha sonra diğer markayla oturup konuşucağız. Sanırım ocak ayına kadar o çekimleri de gerçekleştirmiş oluruz. Bu yoğun tempoya alıştığımı söylebilirim" açıklamasını yaptı.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir’de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.

Alp Navruz son olarak Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşamıştır.

Şu sıralar Yürek Çıkmazı adlı dizide rol almaktadır.