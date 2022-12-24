Mekanda oturup sohbet eden ikiliyi muhabirlerin aşk yaşıyor sanması üzerine gülen Muhammed Gömük ve Ceyda Tepeliler, "Yok biz kuzeniz. Akrabayız yani. Sandığınız gibi bir durum yok." dedi.

Ceyda Tepeliler ile birlikte bir sürprizleri olduğunu söyleyen Gömük, "Bir şeyler düşünüyoruz. Bakalım ilerleyen zamanda sizlere de açıklarız zaten. Güzel sürprizlerimiz olacak." diye konuştu.

İkili, ardından gelen araçlarına binerek oradan ayrıldı.

