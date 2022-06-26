Yine meydan okudu! Yeni bikinili paylaşım yaptı

Sosyal medyada paylaştığı bikinili karelerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Defne Samyeli, bunlara bir yenisini daha ekledi. Samyeli fotoğrafına gelen yorumlara da ssessiz kalmadı.

Defne Samyeli'den bikinili yeni bir kare geldi.

49 yaşındaki sanatçı, düzgün fiziğiyle yine dikkat çekti. Bikinisiyle göz dolduran Samyeli, kareye uğur böceği emojisi koydu.

Samyeli'nin paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.