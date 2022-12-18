Yılmaz Vural’ın yıllar önce Kemal Sunal filminde oynadığı ortaya çıktı 

Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu 'Doğu Demirkol ile Alelade Show'un dün akşam Star’da ekrana gelen bölümünde Sinan Akçıl, Yılmaz Vural ve Irmak Arıcı konuk oldu.

Programda, futbol antrenörü Yılmaz Vural’ın yıllar önce bir Kemal Sunal filminde rol aldığı ortaya çıktı.

1980 yılında yüksek lisans eğitimi ve futbol antrenörlüğü için Almanya’ya giden Vural’ın 1983 yapımı Gurbetçi Şaban filminde figüranlık yaptığı sahneler, programda gösterildi.

Sahnenin Köln İstasyonu’nda çekildiğini söyleyen Vural, filmde oynama hikayesini şöyle anlattı:

“Kemal Abi gelmiş film çekmeye. Kostüm, figüran lazım, polisten izin alınacak. Benim yardımcı olmamı istedikler. Otele gittim, Kemal Abi’yle tanıştık. Komedyen ya, ben espri yapacak sanıyorum. Ama devlet memuru gibiydi. Suratı hiç gülmezdi. Git gel, git gel, alıştı bana. ‘Yılmaz, gel oynatalım seni, hatıra olur’ dedi.”

Filmden üç yıl sonra Türkiye'ye dönerek antrenör olduğunu söyleyen Vural, filmle ilgili anısını şöyle anlattı: “Oyuncular izlemiş, "Hocam seni filmde gördük" dediler. Ben de kötü bir şey yaptım gibi geldi. ‘Ben değilim o’ dedim.”