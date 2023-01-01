Yılmaz Morgül'ün Acı Günü

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül'den acı haber geldi. Uzun süredir tedavi gören anne Fatma Morgül, hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Yılmaz Morgül, anlaşması olduğu için Büyükçekmece'deki bir otelde doktor kontrolüyle sahneye çıkmak zorunda kaldı.

Fatma Morgül, bugün Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.

Yılmaz Morgül, geçtiğimiz sene Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasında acı bir hikaye paylaşmış ve şunları söylemişti:

“Annem şu anda yatalak, Alzheimer. Ben her gün anneme baktığımda çok üzülüyorum. Bebek gibi, hiçbir şey söylemiyor. Bir gün eve geldim, telefon açtım ama annem cevap vermiyor. Çok merak edip, eve gittim... Kapımız açıktı, 'Anneciğim' diye sesleniyorum, cevap yok. Yatak odasına girdim, 'Anneciğim ben geldim. Neden konuşmuyorsun?' dedim. Yorganla kafasını kapatmıştı, 'Yüzünü gizleme' dedim...

Yorganını ben açmak zorunda kaldım. Annemin yüzünün bir tarafı yoktu. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Birisiyle telefonda konuşuyor, annemi hastaneye kaldırıyorum, Zona diyorlar. O güne kadar Zona'nın ne demek olduğunu bilmiyordum...Bir kişinin söylediği ağır kelime yüzünden annem Zona'ya yakalandı. Sonra Demans'a, Demans'tan da Alzheimer'a döndü. Annem şu anda bir bebek, konuşamıyor. Hiçbir derdini söyleyemiyor... Herkesten rica ediyorum; 'Kimse annesini üzmesin, kimse annesine sesini yükseltmesin'. Çok kötü şeyler yaşayacaksınız sonra. Bütün annelerin ellerini öperim, onların ellerini ayaklarının altını öperim.”



