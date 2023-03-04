Yılmaz Morgül Evlendi 

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, sözü müziği Sezen Aksu'ya ait Karaağaç şarkısını okuyup klibini yayınladı.

Sanatçı, klipte yıllardır en yakın arkadaşı Pelin Suade ile kamera karşısına geçti.

Video'da damat ve gelin olan bu çiftin gerçek hayatta da evlendikleri iddia edildi.