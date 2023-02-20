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Yılmaz Morgül Depremzedeler İçin Harekete Geçti
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül de depremzedeler için seferber oldu. Annesini kaybettikten sonra uzun zamandır hastanede tedavi gören Morgül sahne alacağı mekanlarla konser gelirlerini depremzedelere bağışlanması şartıyla anlaştı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık deprem 10 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin yaralarını bir nebze de sarabilmek için de harekete geçti.
Annesini kaybettikten sonra uzun zamandır hastanede tedavi gören Yılmaz Morgül sahne alacağı mekanlarla konser gelirlerini depremzedelere bağışlanması şartıyla anlaştı.
Yılmaz Morgül 24 Şubat’ta Brüksel’de, 28 Şubat’ta Antalya’da, 3 Mart’ta Akçay’da ve 4 Mart’ta Denizli’deki konser verecek.
Annesinin ölümünden ve yaşanan deprem felaketinden sonra ünlü sanatçının psikolojik destek almaya başladığı öğrenilmişti.
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