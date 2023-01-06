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Yıllardır İstediği Hayalini Gerçekleştirdi
Bestemsu Özdemir, başrolünde Jason Statham'ın, yönetmen koltuğunda ise Guy Ritchie'nin oturduğu projede yer almasıyla ilgili, "Her oyuncunun hayalidir" dedi. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Bestemsu Özdemir, başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett'ın paylaştığı 'Operation Fortune' (Servet Operasyonu) filmi hakkında konuştu.
Oyuncu, "Hayatımın inanılmaz tecrübesiydi diyebilirim. Guy Ritchie'nin yönetimindeki filmde, Statham ile beraber aynı sahneleri paylaşmak, her oyuncunun hayalidir" dedi.
13 Ocak'ta vizyona girecek proje için Özdemir, "Bizim setlerimizden çok farklı bir ortamı vardı. Uluslararası projelerde yer almak adına görüşmelerimiz sürüyor" şeklinde konuştu.
Oyuncunun, Hollywood yapımı bir projeyle görüştüğü öğrenildi. Yönetmen Ritchie'nin de Özdemir'in oyunculuğunu çok beğendiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.
BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?
Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı. Güzel oyuncu; Güvercin, Ege'nin Hamsizi, Meryem ve İçerde gibi sevilen yapımlarda rol aldı.
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