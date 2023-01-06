Yıllardır İstediği Hayalini Gerçekleştirdi

haberine göre; Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett'ın paylaştığı 'Operation Fortune' (Servet Operasyonu) filmi hakkında konuştu. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ınine göre; Bestemsu Özdemir , başrollerini, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett'ın paylaştığı '' (i hakkında konuştu.

Oyuncu, "Hayatımın inanılmaz tecrübesiydi diyebilirim. Guy Ritchie'nin yönetimindeki filmde, Statham ile beraber aynı sahneleri paylaşmak, her oyuncunun hayalidir" dedi.

13 Ocak'ta vizyona girecek proje için Özdemir, "Bizim setlerimizden çok farklı bir ortamı vardı. Uluslararası projelerde yer almak adına görüşmelerimiz sürüyor" şeklinde konuştu.

Oyuncunun, Hollywood yapımı bir projeyle görüştüğü öğrenildi. Yönetmen Ritchie'nin de Özdemir'in oyunculuğunu çok beğendiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.