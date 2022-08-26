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Yıllar sonra TV programına katıldı! Necati Şaşmaz'ın değişimi dikkat çekti
Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Polat Alemdar' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson’un TRT’deki müzik programına katıldı. Şaşmaz yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı.
Bir döneme damgasını vuran unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi'nin başrolü Necati Şaşmaz, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.
1971 yılında Elazığ'da doğan Zaza asıllı oyuncunun asıl mesleği turizmcilikti. Üniversite sınavını kazanamadığı için bir süre Kanada, ABD ve Ukrayna'da yaşayan Şaşmaz, Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'da bir sigorta acentesinde çalıştı.
Osman Sınav'ın teklifi üzerine hayatı değişen Necati Şaşmaz, bir anda Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birinde başrol oldu.
Ünlü oyuncu, 2014 yılında geçirdiği bir trafik kazasında çenesini kırmıştı.
Şimdilerde 50 yaşında olan Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson’un TRT’deki müzik programına konuk oldu. Şaşmaz’ın değişimi şaşırttı.
İşte ünlü oyuncunun son hali:
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