Yıllar sonra “Özüme Dönemem”de buluştular

Vur Keyfin Dibine isimli hit şarkılarıyla yıllar sonra hala bile dinlenen bu iki önemli isim Makine Sound Music etiketi ile yayınlanan yeni parçaları “Özüme Dönemem”de, tüm dünyada çok sevilen Reggaeton, DanceHall ritimlerini Akustik Gitar, Elektro Bağlama ve Türk Kemanları gibi arabesk havası taşıyan muhteşem melodilerle süslemiş ve Diyar Pala’nın eşsiz vokaliyle dinledikçe sizi içine çeken bir şarkıya imza atmışlar.

Şarkının yaylıları İstanbul Strings tarafından, elektro bağlama kayıtları ise Orhan Söğüt tarafından çalınmıştır. 2023 yılında birçok yeni şarkıyla dinleyeceğimiz bu 2 isimden dillere dolanacak bir aşk parçası bizleri bekliyor.