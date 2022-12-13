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Yıllar sonra buluştular
Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanmış ve her hafta reyting rekorları kırmıştı. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hilal Saral yıllar sonra buluştu
Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran ve tekrar bölümleriyle gündem olan Aşk-ı Memnu ekibi bir araya geldi. Projede Bihter'e hayat veren Beren Saat ile Behlül'ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve yapım yönetmeni Hilal Saral buluştu. Üçlünün buluştuğu anlar Aşk-ı Memnu hayranları tarafından çok beğenildi. Üçlü katıldıkları OGM Pictures gecesinde çektirdiği fotoğraf Instagram'dan yayınladı. Gündem olan kareye projenin fanları mesaj yağmuruna tuttu.
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