Yılın İlk Sahnesi Müzikal Şölene Döndü

Sahneye siyah ışıltılı bir tulum ile çıkan Betül Demir, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

2023 yılında daha enerjik ve daha zinde bir Betül Demir olacağını söyleyen güzel sanatçı, ''Kariyerimin belkide en özel en heyecanlı günlerini yaşayacağımı düşünüyorum. Bu yıl kendimi müziğe ve işime adayıp o konser senin bu konser benim şehir şehir, ülke ülke gezmek istiyorum. Günde üç konser arka arkaya versem yorulmam'' diyerek iddialı bir açıklamaya imza attı.

