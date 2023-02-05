Yılın En Sempatik Çifti Dora ve Ahmet Altınbaşak Ekranları Renklendirecek 

Eğlenceli ve sempatik çift 13 Şubat Pazartesi günü itibari ile ATV ‘de hafta içi her gün saat 14:00’da yayınlanan yemek yarışması Mutfak Bahane’ye ünlü yarışma çift olarak dahil oluyor.

Dora mutfaktaki maharetlerini gösterecek eşi Ahmet ise Dora’nın yaptığı yemeklere puan verecek. Bakalım ünlü çift haftanın final gününde yarışmacı rakiplerini eleyip haftanın son günün 10 altın bilezik ve 4 haftanın sonunda 40 altın bileziğin sahibi olabilecek mi? Dora ve Ahmet Altınbaşak’ın yarışmaya dahil olacağı tarih 13 Şubat Pazartesi

