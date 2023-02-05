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Yılın En Sempatik Çifti Dora ve Ahmet Altınbaşak Ekranları Renklendirecek
Yılın en sempatik çifti Dora ve Ahmet Altınbaşak yapmış oldukları Ben Karımdan Korkar mıyım, Acı Var mı Acı? gibi eğlenceli ve komik şarkılarla çektikleri eğlenceli kliplerle ve almış oldukları ödüllerle büyük beğeni toplarken şimdi de ATV ekranlarını renklendirmeye geliyorlar.
Eğlenceli ve sempatik çift 13 Şubat Pazartesi günü itibari ile ATV ‘de hafta içi her gün saat 14:00’da yayınlanan yemek yarışması Mutfak Bahane’ye ünlü yarışma çift olarak dahil oluyor.
Dora mutfaktaki maharetlerini gösterecek eşi Ahmet ise Dora’nın yaptığı yemeklere puan verecek. Bakalım ünlü çift haftanın final gününde yarışmacı rakiplerini eleyip haftanın son günün 10 altın bilezik ve 4 haftanın sonunda 40 altın bileziğin sahibi olabilecek mi? Dora ve Ahmet Altınbaşak’ın yarışmaya dahil olacağı tarih 13 Şubat Pazartesi
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|21
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Ankaragücü
|21
|22
|15. Kasımpaşa
|22
|23
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. İstanbulspor
|22
|21
|18. Hatayspor
|21
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|21
|37
|7. Sakaryaspor
|21
|34
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. M. United
|21
|42
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Leicester City
|21
|21
|14. Nottingham Forest
|20
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. West Ham United
|21
|19
|17. Leeds United
|19
|18
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Villarreal
|20
|31
|6. Real Betis
|20
|31
|7. Athletic Bilbao
|20
|29
|8. Rayo Vallecano
|19
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Celta Vigo
|20
|23
|12. Almeria
|19
|22
|13. Girona
|19
|21
|14. Sevilla
|19
|21
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Valencia
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9