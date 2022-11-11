Yılın düğününde lüks ve ihtişam konuşuldu

Düğün için masraftan kaçınmayan çiftin düğün töreni Ortadoğu jet sosyetesini ve iş dünyasını İstanbul’da buluşturdu. Lübnan, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar’dan işadamları, yatırımcıları, kraliyet aileleri mensupları, bakan ve parlamenterler ve cemiyet hayatının tanınmış aileleri çiftin mutluluğuna tanıklık etti. Özel uçakları ile İstanbul’a gelen misafirler, Türk ve Lübnan kültürünü sentezleyen rüya gibi bir organizasyonla unutulmaz anlar yaşadı.

DİNİ NİKÂHI NİHAT HATİPOĞLU KIYDI

Sevim Egesoy’un kızı Burcu Özüyaman nikah töreninin başlamasıyla birlikte eşi Rachad Ghandour ile alkışlar eşliğinde salona geçtiler. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu çiftin dini nikahlarını kıyıp onlara evlilikle ilgili tavsiyeler verdi. Nikahın kıyılmasının ardından gelin ve damat aile üyeleri ve dostlarıyla mutluluklarını paylaştılar.

Gecede Özlem Yıldız, Özge Ulusoy, Gülay Kamaz, Derya Ayaydın, Eylem İpek Şafak, Begüm Özer, Melis Özer ve Bülent-Selvi Sertaç çifti göze çarpan isimler arasındaydı.

Semazen gösterilerinin ardından temposu yükselen törende Anadolu'nun her köşesini temsil eden folklor ekipleri ve danslarla gece geç saatlere kadar devam etti. Gecenin finalinde ise Beyrut’un renkli ve egzotik eğlence dünyasının önde gelen topluluklarından biri olan The Chehadé Brothers, muhteşem performansıyla konukları coşturdu.

GECEDEN NOTLAR:

-Düğünde Türk ve Lübnan mutfağının geleneksel lezzetleri, geleneksel giysili servis elemanlarınca konuklara ikram edildi.

-Otelin salonuna el dokuması halılar serildi, yüzlerce çiçek ve özel dekor malzemeleri kullanıldı.

-Salona girene kadar dansçıların yöresel kıyafetleriyle seremonide dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

-Gelinlik rekoru kıracak olan Özüyaman, dini törende Raşit Bağzıbağlı imzalı tasarımla büyüledi. Mandarin Oriental Bosphorus’da yapılacak olan düğün törenine ise Hakan Akkaya tasarımı zarif bir gelinlikle gidecek. Davetlilerin karşısına çıkarken ve after partide ise dünyaca ünlü Lübnanlı moda tasarımcısı Elie Saab imzalı 2 gelinlik giyecek.