Yıldız Tilbe’den seyirci rekoru

Alternatif SuperApp sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Festivali’nde bu kez Yıldız Tilbe rüzgarı esti.

Dün akşam gerçekleşen konsere tam olarak 150 bin kişi katıldı. İstanbul Festivali’nin en kalabalık ve coşkulu gününde Yıldız Tilbe sevenleriyle unutulmaz bir konsere imza attı.