Yıldız Tilbe'den Hayvanseverleri Kızdıracak Yeni Açıklama

Snob Magazin'in özel haberine göre; şarkıcı, "Konserim var, makyaj malzemesi aldım. Elimdeki pakete 7 bin TL ödedim" dedi. Tilbe, "Estetiğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Dişlerimi yaptıracağım. Botoksa ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç duyarsam her şey yaptırırım. Taş gibiyim, ihtiyacım yok. Vücudumdaki her yerim mükemmel" diye cevap verdi. 'in özel haberine göre; Yıldız Tilbe , Nişantaşı'nda görüntülendi. Makyaj malzemesi alan, "Konserim var, makyaj malzemesi aldım. Elimdeki pakete 7 bin TL ödedim" dedi. Tilbe, "Estetiğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Dişlerimi yaptıracağım. Botoksa ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç duyarsam her şey yaptırırım. Taş gibiyim, ihtiyacım yok. Vücudumdaki her yerim mükemmel" diye cevap verdi.

"KENDİMİ SEVİYORUM"

Şarkıcı, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Bir sürü kişi var. Bir sürü sevdiklerim var. Kendimi, havayı ve suyu seviyorum. Kendimi yeni sevmeye başladım. İnşallah kendimi sevmem artarak devam eder" yanıtını verdi.

"İNSANLIĞI SAVUNUYORUM"

Daha önce saldıran köpek grupları için, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin" şeklinde paylaşım yapmış ve hakkında 'suç işlemeye tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Tilbe, son olarak Van'da 10 yaşındaki bir çocuğa saldıran ve ölümüne sebep olan başıboş köpek olayının ardından sanatçı "Köpek terörü işte" diyerek tepki göstermişti. Bu açıklaması yüzünden sosyal medyada tepki alan şarkıcı, "İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir. Böyle savunuyorum. İnsan olmasaydı, apartmanlarda oturmazdık. Yapılmış yollarda yürümezdik. Dünyayı insan inşa eder ve insan güzelleştirir. İnsanın güzelleştirdiği yerde her şey güzel güzel yaşar. Ama insanının kötüleştirdiği yerde insan kendisi de dahil hiçbir yaşam hakkı ve şansı yoktur. Böyle olmasın. İnsanlığı savunuyorum. İnsanlık her şeye sahip çıkar. Başkasının ne düşündüğü de umrumda değil" açıklamasını yaptı.

"HİÇ DURMADAN ÇALIŞIYORUM"

Geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul Festivali'nde 150 bin kişinin katılımıyla Türkiye'nin en kalabalık biletli konserine imza atan Tilbe, "Hiç durmadan çalışıyorum. Milletin canı sıkılıyor ne yapsınlar? Çalışıyorum, eşek olana semer vuran çok olur" diyerek, güldürdü. Tilbe, hayranlarını kırmayarak, hatıra fotoğrafı da çektirdi.