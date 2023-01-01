Yılbaşında Sürpriz Evlilik Teklifi
Oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini ima etmişti. Bestemsu Özdemir’in isteği yılbaşı gecesi gerçekleşti.
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile mutlu giden bir ilişki sürdürüyor.
Sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini daha önce de dile getiren Bestemsu Özdemir, sonunda muradına kavuştu.
Bestemsu Özdemir'e sevgilisi yeni yıl akşamında evlilik teklifinde bulundu. Serkan Mehmet Durdu, sevgilisinin önünde diz çöktü ve evlilik teklifinde bulundu.
Özdemir tektaş yüzüğünü taktığı o anları, "Evet' dedim" notuyla yayınladı.
Öte yandan Bestemsu Özdemir dün akşam da O Ses Türkiye özel bölümünde sahne aldı.
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