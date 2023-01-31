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Yılbaşında Evlenme Teklifi Etmişti! Ayrıldılar
Bir süredir aşk yaşayan Serkan Mehmet Durdu ve Bestemsu Özdemir'in ayrıldığı iddia edildi. Serkan Mehmet Durdu, yılbaşı gecesi Özdemir'e evlenme teklifi yapmıştı. İşte haberin detayları...
Bir süredir aşk yaşayan Serkan Mehmet Durdu ve Bestemsu Özdemir'in ayrıldığı iddia edildi. Evlenecekleri konuşulan çiftten Serkan Mehmet Durdu’nun, Bestemsu Özdemir’i takipten çıkması ve birlikte olan fotoğrafları kaldırması bu ilişkinin bittiği söylentilerini güçlendirdi.
Durdu, yılbaşı gecesi oyuncuya evlenme teklifinde bulunmuştu. İkilinin evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı vermesi ise şaşırttı.
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