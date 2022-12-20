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Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı şarküteri tabağı

Yılbaşı gecesi için, birbirinden farklı lezzette Polonez ürünleriyle, her zevke ve damak tadına uygun eşsiz bir sofra hazırlamak mümkün. Diyet yapanlara özel az yağlı ve yüksek proteinli “fit”, gluten hassasiyeti olanlar için “glutensiz” ya da klasik tatlardan vazgeçmem diyenlere “klasik” şarküteri tabağı ile sofranızı zenginleştirebilirsiniz.

Magazin 20.12.2022, 18:18 Emrah
Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı şarküteri tabağı

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı şarküteri tabağıdır. Bu tabakta bulunması gerekenlerin başında da şarküteri ürünlerinin kralı pastırma gelir. Salam, kavurma, dana jambon ve hindi fümeyle süslenen şarküteri tabaklarında genellikle soğuk ürünler tercih edildiğinden sosis ve sucuk gibi servisi sıcak yapılan tatlara çok sık rastlanmaz. Ancak Polonez lezzetleriyle şarküteri tabağınız bunlarla da sınırlı değil.

Kişiye özel lezzet festivali

Yılbaşında şık bir sofra hazırlamanın yanı sıra misafirlerinizin kişisel tercihlerine de özen göstererek farklılık yaratmak istiyorsanız, Polonez’in daha az yağ içeren yüksek proteinli Fit Yaşam ürünlerini tercih edebilirsiniz. Pastırma seçimi yaparken, çemensiz ve hatta glutensiz seçeneklerini değerlendirmek de mümkün. Salam, jambon ve füme et seçimlerinizde ise ince ince dilimlenmiş klasik Polonez lezzetleri ile şarküteri tabağınızı daha da zenginleştirmeniz mümkün.

Dürüm şarküteri

Yılbaşı akşamına özel alışılagelmişin dışında bir şarküteri tabağı hazırlamak isterseniz Polonez’in önerisi “dürüm şarküteri”.

Malzemeler: Lavaş ekmek, dana jambon ve hindi füme et, krem peynir, maydanoz, dere otu, mayonez ve acılı ezme.

Hazırlanışı: Dürüm ekmeğinin bir yüzüne krem peynir ve mayonezi ince bir katman olarak sürüyoruz. Üzerine ince katmanlar halinde dana jambon ve/veya hindi füme eti seriyoruz. Lavaşı sıkı biçimde sarıp dürüm haline getiriyoruz ve açılmaması için folyoya sararak bir süre dolapta bekliyoruz. Dürümü ince dilimler halinde keserek iç kısımları üste gelecek şekilde servis tabağına alıp, üzerlerine acılı ezme sürüyoruz. Ve son olarak da dilimlerin üzerine ince kıyılmış maydonoz ve dereotu serpiyoruz.

#yılbaşı #Magazin #Snobmagazin
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