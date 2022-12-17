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Yılbaşı kutlamıyorum
Şarkıcı Aleyna Dalveren, yılbaşı kutlaması yapmayacağını açıkladı.
Katıldığı davette soruları yanıtlayan Aleyna Dalveren, yılbaşı planlarını soran muhabirlere “Son 2-3 senedir yılbaşı kutlamıyorum. Bu sene de kutlamayacağım. Umre’ye gittikten sonra bu düşünceye vardım. Bizim bayramımız veya bizim kutlamamız değil. Bu yüzden kutlamıyorum. Evimde olacağım.” dedi.
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|P
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|Takımlar
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|P
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|14
|37
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|14
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