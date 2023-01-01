Yılbaşı Gecesinin Birincisi Belli Oldu. Zirvede Sürpriz Bir Yapım Yer Aldı 

31 Aralık 2022 gecesi reyting sonuçları belli oldu. Yılbaşı gecesinin zirvesinde ise sürpriz bir yapım yer aldı.

TV8'de her sene zirvede yer alan O Ses Türkiye Yılbaşı programı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV'de ekrana gelen 'İbo Show', ATV'de ünlü isimleri konuk eden Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?, bu sene TRT 1'de ekrana gelen Gönül Dağı'nın arkasında kaldı.

Dizinin 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 80'inci bölümü, Totalde 9.76, AB’de 9.66, 20+ABC1’de 10.62 reyting alarak açık ara birinci oldu. Show TV'de Güldür Güldür Show ve FOX'ta Ata Demirer Gazino'su yer aldı.

Total’de 1. ikinci sırada TV8’de ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, üçüncü sırada ise Kanal D’de yayınlanan “Milli Piyango Yılbaşı Özel” programı yer aldı.

AB’de ikinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, üçüncü sırada ise Şarkılar Bizi Söyler yer aldı.