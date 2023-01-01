Yılbaşı Eğlencesinde Silahlar Konuştu! Ünlü İsimler Ölümden Döndü!

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Emirgan Mahallesi’nde yılbaşı kutlamaları yapılan bir mekanda eğlenen 2 grup arasında kavga çıktığı öğrenildi. Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül’ün de olay yerinde olduğu öğrenildi. Umut Evirgen, Sinan Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı, Yağmur Tanrısevsin, Şeyma Baday, Umut Evirgen ve Yönetmen Ali Bilgin’in de o mekanda bulunduğu gelen bilgiler arasında. Gece yarısı 03.30 sıralarında yaşanan olayın büyümesi üzerine eğlence mekanında bulunan güvenlik görevlileri iki grubu da ayırarak dışarıya çıkardı. Gruplar dışarı çıktıktan sonra da kavgaya devam ederken olay yerinde bir anda silahlar patladı. Çok sayıda silah sesinin duyulduğu olayda bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde onlarca boş mermi kovanı bulundu.

İstanbul’da yılbaşının kutlandığı ve ünlülerle dolu olan bir mekanda gece saatlerinde silahlı kavga yaşandı. Olay sırasında mekanda olan Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, 2 kurşunun omzunu sıyırması sonrası şans eseri hayatta kaldı. Mekanda bulunan diğer ünlüler arasında Umut Evirgen, Burcu Kıratlı, Yağmur Tanrısevsin, Şeyma Baday ve yönetmen Ali Bilgin’in de olduğu öğrenildi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL’ÜN OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kavga sırasında eğlence mekanında büyük korku yaşanırken Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül’ün de olay yerinde olduğu öğrenildi. İddiaya göre silahlı kavga sırasında sıkılan kurşunlardan ikisi Kırmızıgül’ün omzunu sıyırdı. Büyük tehlike atlatan Mahmut Kırmızıgül’ün elbisesinin üzerinde kurşunların izi çıktığı öne sürüldü. Kırmızıgül’ün olayın ardından mekanda eğlendiği arkadaşlarına ‘2 santim daha geride olsam ölmüştüm’ dediği iddia edildi.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM DE VARDI

Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında bulunanlar da büyük bir panik yaşadı. Silah sesleri üzerine müşterilerin depoya ve tuvaletlere kaçtığı öğrenildi. Öte yandan Son Havadis‘in edindiği bilgilere göre olay yerinde çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu belirtildi. Umut Evirgen, Sinan Akçıl’ın eşi Burcu Kıratlı, Yağmur Tanrısevsin, Şeyma Baday, Umut Evirgen ve Yönetmen Ali Bilgin’in de de silahlı kavga anında olay yerinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Son Havadis)