Yeşim Salkım hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım bir süredir boyun fıtığı nedeniyle zor günler geçiriyor.

Gazeteci Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; Hafta sonu İzmir’de bir mekanda sahne alan Yeşim Salkım, ekip arkadaşları bas gitarcı Emre Can ve baterist Tarkan Tamcı ile Alsancak Let's Pier Cafe’de kahvaltı yaptı.

Boyun fıtığı rahatsızlığı yaşadığını söyleyen Yeşim Salkım, “Mecburen boyunluk takıyorum” dedi.

