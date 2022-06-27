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Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Ediz Hun’un hayatını anlatan “Film Gibi Geçti”nin imza gününe yoğun ilgi 

Yeşilçam’ın dev isimlerinden Ediz Hun’un anılarına yer veren, yazar ve akademisyen Rıza Oylum’un kaleme aldığı “Film Gibi Geçti”nin ilk imza günü, 26 Haziran’da D&R Suadiye’de gerçekleştirildi. İnkılâp Kitabevi imzasıyla yayımlanan “Film Gibi Geçti”, Ediz Hun severler tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, usta oyuncu 500’ü aşkın kitabını imzaladı.

Magazin 27.06.2022, 20:49 Emrah
Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Ediz Hun’un hayatını anlatan “Film Gibi Geçti”nin imza gününe yoğun ilgi 

Türk sinemasının yakışıklı jönlerinden Ediz Hun’un hayatını konu alan ve öğretim görevlisi Rıza Oylum’un sorularıyla Yeşilçam’a ve kendi hayatına dair önemli anılarını paylaştığı “Film Gibi Geçti” kitabı için düzenlenen ilk imza günü Yeşilçam tutkunlarını bir araya getirdi. İnkılâp Kitabevi imzası taşıyan “Film Gibi Geçti”nin tanıtıldığı etkinliğe ilgi büyük olurken, 5 saat süren imza gününde okurlarıyla tek tek sohbet eden Ediz Hun, 500’ü aşkın kitabını imzaladı.
 
“Enteresan Bir Otobiyografik Kitap”

Düzenlenen imza gününde “Film Gibi Geçti” kitabını tanıtan Ediz Hun şunları söyledi: “Doğumumdan bugüne kadar olan yolculuğumu, periyotlar hâlinde okuyucuya aktardık. Enteresan bir otobiyografik kitap diyebilirim. Çocukluk yıllarım ve 6-7 Eylül Olayları gibi birçok kayda değer anımı paylaştım. Oldukça emek verdiğimiz bir kitap oldu.”
 
“Film Gibi Geçti” Anılar ve Resimlerle Nostaljik Bir Okuma Vadediyor

Sinemaya ilk adımını attığı yıllardan günümüze dek 120’yi aşkın filmde başrol olarak yer alan Ediz Hun, dönemin popüler dergilerinden olan Ses’in, 1963 yılında düzenlediği sinema yıldızı yarışmasında birinci seçilmesini ve kısa sürede büyük bir ün elde etmesini “Film Gibi Geçti” kitabıyla sevenlerine ve Yeşilçam meraklılarına anlatıyor. İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarına ulaşan kitabında; Türk sinemasının yakışıklı jönlerinden Ediz Hun, öğretim görevlisi Rıza Oylum’un sorularıyla Yeşilçam’ın kamera arkasına da yıllar sonra ışık tutuyor.
 
“Film Gibi Geçti”, usta oyuncu Ediz Hun’un Cihangir’de doğduğu evden Norveç’te geçirdiği öğrencilik yıllarına; ilk rol aldığı filmden milletvekili seçildiği güne kadar hayatının dönüm noktalarını okurlarına sunuyor. Ediz Hun, hayatına dair detayları içtenlikle anlatırken, 6-7 Eylül gibi dönemin kritik olaylarına da değiniyor. Yeşilçam’a genişçe yer ayrılan kitapta, içinde önemli filmlerden karelerin de bulunduğu bir fotoğraf albümüne yer veriliyor. Anılar ve resimlerle nostaljik bir okuma vadeden “Film Gibi Geçti”, okurlarının beğenisini kazanmayı bekliyor. 
 
 

#ediz hun #Magazin #Snobmagazin
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