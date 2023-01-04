Yeni Yılın En İddialı Komedi Filmi

Filmde Ufuk Özkan, Bülend Çolak, Ceyda Ateş, Hayrettin, Korhan Erduran, Esma Soysal, Gökhan Güneş ve Caner Kurtaran gibi isimler rol aldı. Ceyda Ateş'in Amerika'da olması nedeniyle galaya katılmazken filmin iki kadın oyuncusundan Esma Soysal'ın şık kıyafeti gözlerinden kaçmadı. Geceyle alakalı basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan oyunculardan Hayrettin, "Eğlenerek çektik, ama gülerek çekemedik. Hayatımızdan olan karakterler filmdekiler ben genç birini canlandırıyorum. Acayip fırlamayım. Mafyamız var, komiserimiz var, ekürüm var ve başka fırlamalar da var. Çekimleri 15 günde gerçekleştirdik. Harika zaman geçirdik." dedi.

Genelde drama projelerinde yer alan oyuncu Caner Kurtaran, " Bir kere filmde komik olmayan karaktere sahibim. Oldukça ciddi bir karakterim ama komik tüm komedi severleri sinemaya bekliyor." şeklinde konuştu.

Ağır dramalarda çalıştı

Filmin her etabında yer alan Bilal Kalyoncu, " Şahsım olarak ben sinemanın büyüsüne inanan bir insanım. Beyaz perde deki heyecan hiç biyerde bulunmuyor bence o yüzden de sinemaya içerik üretmeye devam edeceğiz. Sinemada zor olan ikili karakterleri oturtmaktır. Hayrettin ve Korhan bu konuda çok iyi anlaştılar. Benimde işimi çok kolaylaştılar. Caner ağabey ben komik bir rolde değilim diyor ama kendisi çok komik bir rolde aynı zamanda çokda iyi bir komedyen, sadece hep ağır dramalarda çalıştı." dedi.

"Yeni yılda film çekeceğim"

Gecenin konuklarından olan Sermiyan Midyat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni görüşlerini belirten oyuncu, "Yeni her yıl herkese güzel, ön yargısız, vicdanlı, sağlıklı, şanlı ve neşeli bir yıl diliyorum herkese öncelikle umarımki sinema salonları önceki zamanlardaki gibi yine dolar çünkü çok fazla dijital platforma kayma oldu. Ben sinemayı, sinemada seyretmeyi seven biriyim. " dedi. Basın mensuplarının "2022 yılı sizin için nasıl geçti?" şeklinde sorusuna "Çok heyecanlı olacak şimdiden belli. Bende dört, beş yıldır film çekmiyorum. Bu yıl yeni bir film çekeceğim." cevabını verdi.

