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Yeni Yılda Sahnede Öpüştüler

Evlilik hazırlığı yapan Özcan Deniz ile İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, aşka geldi. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bir ara aşka gelerek, sahnede sevgilisini öptü. İşte haberin detayları... 

Magazin 01.01.2023, 21:52 01.01.2023, 21:56 sercan
Yeni Yılda Sahnede Öpüştüler

Özcan Deniz, yeni yılı sahnede karşıladı. Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yıllarda sahneye dönen sanatçıyı, evlilik hazırlığı yaptığı İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar da izledi. 


Dadgar ile Deniz, bir ara aşka gelip, sahnede öpüştü. Tasarımcı, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

Şarkıcı, Yerine Sevemem eserini sevgilisinin gözlerine bakarak söyledi. 


İkili, romantik anlar yaşadı. 

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli; 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesi Yenidoğan mahallesinde dünyaya geldi. Özcan Deniz aslen Ağırılıdır ve Kürttür. Dört kardeşi vardır.

5 yaşındayken ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşti. İlkokulu Aydın'da okudu. Ortaokul 1. sınıfta eğitimini yarıda bıraktı. Özcan Deniz ilkokul mezunudur. Okul hayatının ardından simit, limon, pide satıcılığı yaptı, inşaatlarda ve kaportacılarda çalıştı.

İlkokul çağlarında müziğe ilgi duyan Özcan Deniz, 13 yaşında İzmir'de şarkı söylemeye başladı. Sunuculuğunu Cenk Koray'ın yaptığı Geleneksel Ses Festivali'nde birinci oldu. 1988 yılında albüm yapmak amacıyla İstanbul'a geldi. Başarılı olamayınca Almanya'ya gitti. Burada Türklerin yaşadığı mekanlarda sahne aldı. Almanya'da 1992 yılında 'Yine Ağlattın Beni' adlı ilk albümünü çıkardı. Tekrar İstanbul'a dönen Özcan Deniz burada Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu ile tanıştı.

1993 yılında 'Hadi Hadi Meleğim' adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü ve büyük beğeni topladı. 1994 yılında 'Ona Sevdiğimi Söyle' sinema filminde ilk oyunculuk deneyimi yaşadı. 1997 yılında 'Yalan mı' albümünü çıkardı ve aynı adı taşıyan televizyon dizisinde başrol oynadı.

2002-2003 yıllarında 'Asmalı Konak' dizisinde 'Seymen Karadağ' karakteriyle hafızalarda yer edindi.

ÖZCAN DENİZ'İN ÖZEL YAŞAMI

1972 doğumlu olan Özcan Deniz, 2022 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

1992-2002 yılları arasında Handan Deniz ile evli kaldı. 2018-2019 yıllarında Feyza Aktan ile evli kaldı. Son evliliğinden 'Kuzey' (d.2018) adında bir oğlu oldu.

SAMAR DAGDAR KİMDİR?

Samar Dagdar 26 yaşında İranlı bir modacı. İranlı Samar Dadgar, geçen yaz ayından bu yana şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile aşk yaşıyor.

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