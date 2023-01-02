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Yeni Yıla Yeni Dişler
Azeri model Gunay Musayeva, dişlerine natural estetik smile design yaptırdı.
Günay Musayeva, dişlerini komple değiştirdi. Azeri model, Nişantaşı'ndaki diş doktoru Metin Şanap'a giderek, dişlerine natural estetik smile design yaptırdı.
Yeni dişlerinden memnun olan Musayeva, Meksika'ya gideceği yeni yıl öncesi, diş operasyonu gerçekleştirmiş oldu.
Azeri yıldız, Şanap'la çektirdiği karesini Instagram'dan paylaşarak, hocasına teşekkür etti.
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