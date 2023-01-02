Yeni Yıla 'Barış'la Girdiler

Oyuncu Eylül Öztürk ve eşi iş insanı Kenan Özkan, yılbaşında evlerinde dostları için bir parti düzenledi.

Yeni yıla girmeden önce Survivor'a katılacak olan Barış Telli ve geçtiğimiz senelerde Survivor'da yarışan Barış Murat Yağcı ile birlikte yeni yıla giren Özkan çifti, ''İki Barış arasında dilek tutarak yeni yıla girdik. İnşallah dileğimiz kabul olur'' dedi.



