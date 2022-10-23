Yeni yaşını kutladı

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Besim’i oyuncu Oğuzhan Çoban, önceki akşam Etiler’de bir mekanda doğum gününü kutladı.

Çoban’ın doğum gününe dizideki rol arkadaşı Burcu Binici, oyuncu Mehmet Çelik ve yakın dostları katıldı.



