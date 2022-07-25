Yeni sezon bakımı

Ünlü çift, geçtiğimiz gün soluğu Bağcılar’daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde aldı. Check Up yaptırıp tepeden tırnağa sağlık kontrolü olan Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete, son olarak Doç. Dr. Aylin

Kılıç’a giderek göz muayenesi yaptırdı.

Hastaneden sağlıklı bir şekilde ayrılan ünlü çift, objektiflere mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi.

