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Yeni sezon bakımı
atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde rol almaya hazırlanan güzel oyuncu Şeyma Korkmaz ve Kardeşlerim dizisinin yıldızı Cüneyt Mete, yeni sezon öncesi bakıma girdi.
Ünlü çift, geçtiğimiz gün soluğu Bağcılar’daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde aldı. Check Up yaptırıp tepeden tırnağa sağlık kontrolü olan Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete, son olarak Doç. Dr. Aylin
Kılıç’a giderek göz muayenesi yaptırdı.
Hastaneden sağlıklı bir şekilde ayrılan ünlü çift, objektiflere mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi.
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|14. Pendikspor
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|15. Rizespor
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|17. Samsunspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|14. Real Betis
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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